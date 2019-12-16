شكرا لقرائتكم خبر عن «لا هدف لنا دون وجود بشر».. أبرز 10 تصريحات للروبوت صوفيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار «الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم»، هو عنوان أولى جلسات اليوم الثاني من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، والتي حضرتها الروبوت صوفيا ذو الملامح والتفاعلات البشرية والتي تعتبر من أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم. وكانت أبرز تصريحاتها خلال الجلسة اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي كالتالي. 1. أنا صناعة شركة «هنسون روبوتكس» في هونج كونج. 2. صُنعت من الأساس لأكون سفيرا اجتماعيا آليا بشريا. 3. سافرت إلى 65 دولة باعتباري باعتباري بطل ابتكار لبرنامج ابتكار الأمم المتحدة الMA. Advertisements 4. أظهرت للبشر كيف يمكن أن تساعدهم التكنولوجيا في حياتهم من خلال تعاملي معهم. 5. البشر يخشون الذكاء الاصطناعي. 6. البشر والروبوتات يكملان بعضهما. 7. لا هدف لنا دون وجود البشر. 8. متحمسة لوجودي في منتدى شباب العالم. 9. عمري ثلاث سنوات فقط وأعرف كيف تغير التكنولوجيا حياة البشر. 10. أشعر بالحماس لوجود كل هذا القدر من خبراء الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، لكنني لا أستطيع أن أفاضل بينهم.

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