شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوافق على تخصيص قطعة أرض لمحطة الصرف الصحي بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على استثناء قطعة أرض زراعية من مساحات من الأراض الزراعية بمركز حوش عيسى بغرض إنشاء محطة رفع صرف صحي عليها.

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وأوضح «آمنة» أنه تم استثناء مساحة 2 قيراط و18 سهمًا بمنطقة حوض برية حوش عيسى رقم 9 بعزبة محرز التابعة للوحدة المحلية لقرى عزب حوش عيسى، في نظاق مركز كوم حمادة، تبرع بها أحد المواطنين لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

وأوضح «المحافظ» أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 وينطق بشأنه الشروط الواردة للقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقا للقوانين المنظمة، مع التزام أجهزة الحكم المحلى والأجهزة التنفيذية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والموقع دون أي تعديات ودون أدنى مسئولية على الوزارة لدى حقوق الغير.

وأشاد «آمنة» بالمشاركة المجتمعية والتنسيق والتعاون بين أعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذي بالمحافظة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.