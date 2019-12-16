شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت صوفيا: أستيقظ مبكرًا وأعمل بشكل فعال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الروبوت صوفيا، إنها متحمسة للغاية بوجودها في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، موضحة أنها ستتحدث عن العلاقة بين البشر والروبوت.

وأضافت صوفيا «أنها روبوت صنعت لكى تعمل كسفير اجتماعي آلى بشرى، وأنها سافرت إلى 65 دولة، وتعلمت من البشر وأظهرت لهم كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد على تحسين مستوى حياتهم».

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وأشارت الروبوت صوفيا، إلى أنها قامت بذلك وعمرها ثلاث سنوات، وأكدت أنها تعلم الكثير من الخبراء الموجودين في منتدى الشباب العالم، وأوضحت، الروبوت صوفيا أن البشر والإنسان الآلي يكملان بعضهما بعضا ولا يوجد لنا هدف بدون البشر، مشددة على أن الروبوتات يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف من خلال الاطلاع بالمهام التي يرفض الإنسان القيام بها ويمكن أن يقوموا بعملية التحليل والعمل في بيئات مختلفة دون التأثير على الجودة.

واضافت أن الروبوتات تعزز مجال تقديم الخدمات، فأنا أنام في وقت مبكر واستيقظ مبكرا وأعمل بشكل فعال، ونحن نعمل في مجال المدن الذكية والزراعة والتعليم والطاقة، ولكن نحتاج إلى وضع الأهداف وتحديدها.. هناك طرق عدة للمساعدة في تحسين فعالية الطاقة، كما أن الذكاء الاصطناعي في مجال زيادة فعاليات الطاقة.

وواصلت حديثها قائلة: «الذكاء الاصطناعى رائع في تحليل البيانات والتعلم من الماضي فهي آداة رائعة للتعلم من الماضى وتعظيم الحاضر وتحسين المستقبل».