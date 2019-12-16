شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة لأطباء مستشفى إسنا: «دخلنا منظومة جديدة وستحصلون على مرتبات مجزية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم، التشغيل التجريبي لمستشفي اسنا، وذلك في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وحرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، حيث بدأت بقسم الطوارئ والاستقبال وراجعت دفاتر تسجيل المرضي، والملفات الطبية لهم، واطمأنت على تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما تفقدت قسم الرعايات المركزة، واطلعت على ملفات المرضي، وفى هذا الصدد شددت وزيرة الصحة على رضاء متلقي الخدمة عن الخدمة الطبية المقدمة، قائلة للفريق الطبي: «إحنا دخلنا منظومة جديدة بفكر جديد»، مؤكدة على ضرورة أن يشعر المواطن باختلاف في أداء وطريقة الخدمة الطبية المقدمة، بما تليق به.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، خلال حديثها مع الفريق الطبي بالمستشفي على أنهم سيحصلون على مرتبات مجزية، وفرص تدريبية على أعلى مستوى داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

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كما استوقف وزيرة الصحة والسكان خلال زيارتها للمستشفي أحد أعضاء مجلس النواب عن دائرة اسنا، واثنى على مجهودات الدولة في تطوير المنظومة الصحية، وأشاد بالخدمات الطبية المقدمة بالمستشفي، وحمل وزيرة الصحة رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يبذله من مجهودات في النهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن بمحافظات الجمهورية بشكل عام، ومحافظات الصعيد بشكل خاص.

وقالت زايد، إن المستشفى تخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤها وفقاً للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، وتتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، لافتا إلى أن المستشفى تشمل كافة التخصصات الطبية.

يذكر ان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كانت قد وجهت خلال زيارتها الأخيرة للاقصر بتشغيل العيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، بمستشفى إسنا، يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، كتشغيل تجريبي، مشددة على رئيس مرفق إسعاف الأقصر بتحويل الحالات المرضية إلى المستشفى.

ويذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.