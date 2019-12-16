شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن نسبي للطقس.. وانتظام العمل بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت حالة الطقس في بورسعيد، الاثنين، تحسنًا نسبيًا وانخفضت سرعة الرياح وسطعت الشمس، وانتهت سيارات المحافظة والأحياء من مسح وتصريف مياه الأمطار المتراكمة في بعض الشوارع، فيما انتظم العمل في مينائي بورسعيد الغربي والشرقي اللذان شهدا حركة دخول وخروج السفن وأعمال الشحن والتفريغ.

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