شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: افتتاح جيل جديد من الجامعات بها كل العلوم الحديثة العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقريرًا مصورا عن الروبوتات، وذلك خلال حضوره جلسة «الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم»، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ في يومه الثالث والأخير.

وفي مداخلته قال إنه سيتم افتتاح جيل جديد من الجامعات خلال العام الدراسى القادم تحتوى على كل العلوم الحديثة، واضاف الرئيس ان مؤتمرات الشباب بصفة عامة ومنتدى الشباب الذي يعقد مرة كل عام، يعد فرصة مناسبة لعرض موضوعات جامعة للبشرية وليس لها خصوصية الحالة المصرية، متابعا: «الذكاء الاصطناعى مهم لكل شباب العالم».

Advertisements

وأشار إلى أن مناقشة الذكاء الاصطناعى استدعاء لأمر مهم جدا يتعلق بمستقبل أولادنا في مصر، باستثناء الدول المتقدمة وبالتالى لا توفتنا الفرصة لشباب مصر من أجل أن تلحق بالركب الصناعى، مشددا على أننا في مصر انتبهنا لفكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق بالإصلاح الإداري، وخلال العام القادم ستنتقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتقليل تدخل العامل البشري.

وأوضح أنه لا يقصد الفساد المعروف بالاستيلاء على المال فقط، أنا أقصد الفساد في الأداء مثل بطاقات التموين والضرائب وغيرها، مشيرا إلى أن التكنولوجيا الحديثة تتفادى الأخطاء البشرية كما ينعدم معها الفساد، مؤكدا أن الدولة تحارب الفساد.

وأضاف الرئيس السيسي، أن الدولة تسعى إلى ميكنة جميع الخدمات والبيانات في مصر لمواكبة العصر الحديث رغم التكلفة، وأوضح أن الأمن ركيزة التقدم والحصول على التكنولوجيا في مصر والكثير من البلدان، وليس لدينا فرصة للتناحر ونعمل للحاق بركب التطور والتكنولوجيا في العالم، مشددا على أن علينا الحفاظ على بلادنا وتعظيم مواردنا والاستفادة منها حتى نتقدم، مصر تعمل على إصلاح إداري شامل، ومنتصف العام المقبل ستنتقل الحكومة للعاصمة الجديدة.