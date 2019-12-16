شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى دولة جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية، وعلى متنها مساعدات طبية عاجلة للأشقاء في دولة جيبوتي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمعاونة في دعم الأشقاء بدولة جيبوتي، وذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الاثنين. يأتي ذلك استمرارًا للجهود المصرية في دعم الدول الأفريقية الصديقة والشقيقة وتدعيمًا للدور المحوري للدولة المصرية في القارة الأفريقية.

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