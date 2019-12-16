شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: ««لابد لوقفة مع المواقع التي تدعو للإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الطفرة التي شهدتها وسائل الاتصال الحديثة منذ 15 عاما لها تأثير بالإيجاب على الدول المتقدمة.

واوضح السيسي، في جلسة «الذكاء الاصطناعي»، في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، الاثنين: «لابد لوقفة مع المواقع التي تدعو للإرهاب سواء لطرح الأفكار المتطرفة وتحويل الشباب لقتلة ومخربين.. حتى الآن لم يؤخذ بعين الاعتبار.. ومازالت الشبكة المتقدمة جداً تستخدم بواسطة العناصر الإرهابية في العالم وتحويل الدول إلى خراب ودمار.. أين القواعد التي تحكم هذه المواقع وهذا التقدم الذي يحدث؟.. كمسؤول أقدر أن هذا لصالح أجهزة ومخابرات لإيذاء الدول التي تخرج عن الصف»، وأكمل: «بقول كلام مهم مفيش مسؤول يقدر يقول كده، ولكن أعتبر إنسانيتي أكبر من وظيفتي ولكن يبقي الوعي».

وختم حديثه: «يا شباب العالم ويا شباب مصر، التطورات التي سنشهدها إن لم ننتبه لها سيزداد تخلفنا وسيصعب تعويضه، فالمتقدمون سيبقون متقدمين، والمتأخرون سيبقون متأخرين دائماً».