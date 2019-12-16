شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد مشروع القطار المكهرب «السلام- العاصمة الإدارية- العاشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع القطار المكهرب ( السلام/ العاصمة الإدارية /العاشر من رمضان ).

بدأت الجولة بعقد اجتماعا موسعا في محطة عدلي منصور التبادلية مع الشركات المنفذة للمشروع (افيك الصينية والشركات المصرية ) بحضور الدكتور عصام والي رئيس هيئة الانفاق

في بداية اللقاء أكد الوزير على اهمية المشروع في تسهيل تنقل المواطنين خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو من القاهرة إلى المدن الجديدة.

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واستعرض الوزير موقف التصميمات والتعاقدات الخاصة بالمحطات واعمال الجسر والاسوار والورشة ومتابعا للموقف التنفيذي للمحطات والكباري والأنفاق وجسر السكة حيث تم تقسيم المشروع إلى 10قطاعات و6 كباري للقطارات و4 كباري للسيارات وعدد2نفق كباري بإجمالي 12 محطة، ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

كما استعرض وزير النقل المخطط الخاص بمحطة عدلي منصور التي ستربط بين نهاية المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو وبداية القطار الكهربائي، حيث تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط، مضيفًا أن المحطة ستساهم في تبادل الخدمة لركاب شرق القاهرة ومُدن العبور والشروق وبدر والعاشر من رمضان والسلام والقادمين من محافظة الإسماعيلية والشرقية والزقازيق وبلبيس مضيفا أن منطقة السلام المُحيطة بالمحطة تُعتبر من المناطق الحيوية والتي تُعتبر مركز لوسائل النقل المختلفة، ولذلك عند البدء في التصميم تم الأخذ في الاعتبار تطوير المنطقة المُحيطة وتخطيطها حيث تم تصميم عدة مواقف سطحية لسيارات الأجرة وسيارات الملاكي إضافة إلى منطقة استثمارية تجارية ومساحات خضراء على مساحة.

وأشار «الوزير» إلى أن المحطة تعتبر امتدادا للمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو للربط مع مطار القاهرة، وجار حالياً دراسة المسار ومواقع المحطات.

جدير بالذكر أن الشركات الوطنية المصرية تنفذ الأعمال المدنية وأعمال السكة ويشرف عليها التحالف الصيني الذي سينفذ (الأعمــــال الإلكتروميكانيكية – أعمال الإشارات والتحكم – عـدد 22 قطار للوحدات المتحركة- ماكينات التذاكر).