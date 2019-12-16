شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة السادسة لمهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن جهود محافظة أسوان للتسويق والترويج السياحي، من خلال تشجيع سياحة المهرجانات والمؤتمرات، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح تنظيم مهرجان طيبه الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل في دورته السادسة والذى سينطلق في الفترة من 1 إلى 4 مارس المقبل.

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جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الدكتورة هنا مكرم، رئيس المهرجان، بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديري الثقافة والتربية والتعليم، حيث رحب اللواء أشرف عطية بهذا الحدث الثقافي والتنويري على أرض عاصمة الشباب الأفريقي بإعتبارها مركز تلاقي الحضارات والثقافات على مر العصور، وخاصة أنه يساهم في إظهار مواهب وإبداعات الأطفال والنشء وتوظيفها من خلال فاعليات المهرجان، مؤكدًا على أنه سيتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإظهار فاعليات المهرجان بالشكل اللائق وتحقيق المردود الإيجابي منه وخاصة التقارب بين الشعوب العربية والأفريقية من خلال المشاركة الواسعة للفنانيين التلقائيين والتشكيليين.

من جانبها، أكدت الدكتورة هنا مكرم، رئيس المهرجان، بأنه سيكون تحت رعاية وزارة الثقافة، وأيضًا محافظة أسوان والهيئة العامة لتنشيط السياحة مع مشاركة وزارتي التربية والتعليم والبيئة، فيما سيشارك حوالي 50 فنان موسيقي ومسرحي وتلقائي وتشكيلي يمثلون 7 دولة عربية وأفريقية، من بينها مصر حيث وافقت هذه الدول المشاركة في المهرجان، وهي السعودية والكويت والأردن وتونس ولبنان والعراق، مضيفة بأنه بأن فاعليات المهرجان ستبدأ بالإفتتاح الرسمى يوم 1 مارس من خلال افتتاح معرض اللوحات الفنية التشكيلية، ثم إلقاء الكلمات من كبار الشخصيات ثم تتوالى الفاعليات حتى 4 مارس من خلال العروض التلقائية والمسرحية والورش الفنية والمسابقات، علاوة على تنظيم معرض للأعمال الفنية للأطفال، وذلك على مسرح قصر ثقافة أسوان وداخل المدارس التي سترشحها التربية والتعليم لتحقيق التفاعل بين أطفال وشباب مصر وأخوانهم من الدول العربية والأفريقية.

وأشارت هنا مكرم إلى أنه سيتم إعداد برنامج سياحى متكامل لضيوف المهرجان لزيارة المزارات السياحية والأثرية بأسوان من خلال التنسيق مع الآثار والسياحة بما يحقق أهم أهداف المهرجان وهو الترويج السياحى لهذه المحافظة الزاخرة بالعديد من المعالم السياحية والتاريخية.