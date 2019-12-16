شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ضبط 130 مركز بيع أدوية ولقاحات بيطرية محظورة فى 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات، للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية شنت حملة مكبرة فى 9 محافظات وهى (الشرقية، المنوفية، دمياط، الدقهلية، الإسماعيلية، البحيرة، الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 262 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 130 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة فى المحافظات التى تشتهر بالإنتاج الحيوانى.