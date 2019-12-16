شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إلزام التضامن بالتأمين على المحامين وأصحاب المهن الحرة لـ26 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والتى يطالب فيها بأحقية المحامين وأصحاب المهن الحرة بالتأمين الاجتماعي لجلسة 26 يناير المقبل .



وأوصى تقرير للمفوضين بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعى عن إصدار قرار بانتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين بالتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، مما يترتب عليه أحقية كل محام فى التقدم بطلب اشتراكه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

وذكر التقرير فى الدعوى التى حملت رقم 7747 لسنة 72 ق، إنه بعد صدور فتوى توجب انتفاع كل مهنة وسريان قانون التأمين الاجتماعي على المشتغلين بالمهن الحرة، قامت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمخاطبة النقابات المهنية المختلفة لاستطلاع رأيها في شأن تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة، وبناء عليه صدرت قرارات من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد موعد لبدء بدء انتفاع بعض المهن الحرة، وحددت أغلبها أول أكتوبر سنة 1976، موعدا لبدء انتفاع أعضاء هذه المهن بأحكام القانون المشار إليه بصفته تاريخ العمل بالقانون.