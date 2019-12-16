صور.. إنطلاق الأسبوع الثقافى التوعوى لمكاتب فرع منظمة خريجى الأزهر بجنوب ليبيا

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وبدأ النشاط بعقد ندوة علمية توعوية لنساء منطقة أوباري، وألقى دكتور صالح فنون عضو فرع المنظمة بليبيا، محاضرة تناول فيها مواضيع شتي من أبرزها "الوسطية في الإسلام ونبذ التطرف والغلو والعصبية في الإسلام، فضلاًعن المسائل الفقهية التى تهم المرأة "، حيث لاقت تفاعلاً كبيراً من الحاضرات.
ومن جانبه قدم الشيخ خير الله محمد الخير الزين رئيس مكتب المنظمة بوادي الحياة، الشكر والامتنان لمسئولي المنظمة بالقاهرة، علي متابعتهم المستمرة لهذه النشاطات التي تصب في مصلحة المجتمع الليبي.
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