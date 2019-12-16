شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن عن زيادة رحلاتها لدول الخارج خلال موسم صيف 2020 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس شركة الخطوط الجوية، أنه من المقرر زيادة رحلات الشركة إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية من 3 إلى 4 رحلات إسبوعيا وتورونتو من 6 إلى 7 رحلات أسبوعيا، أما قارة أوروبا تقرر زيادة الرحلات إلى أسطنبول من 14 رحلة أسبوعيا إلى 21 رحلة اسبوعيا، وفيينا من 6 إلى 7 رحلات أسبوعيا وبرلين من 5 إلى 6 رحلات وموسكو من 3 إلى 4 رحلات أسبوعياً.
وفي قارة أفريقيا تقرر زيادة الرحلات إلى الخرطوم من 17 إلى 20 رحلة أسبوعيا وإلى جوبا من رحلتين إلى 3 رحلات و لاجوس من 5 رحلات إلى 11 رحلة أسبوعيا ، وفي الشرق الأوسط قررت الشركة زيادة رحلات الكويت من 28 إلى 42 رحلة أسبوعيا ودبي من 25 إلى 28 رحلة.
وفي قارة أسيا من المقرر أن تزيد رحلات مومباي من 4 إلى 5 رحلات أسبوعيا وطوكيو من رحلتين إلى 3 رحلات أسبوعيا.
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