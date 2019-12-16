شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى بمنتدى شباب العالم: "معندناش وقت نضيعه فى تناحر وتضييع مزيد من الفرص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العلماء عقول باهرة رائعة تعمل بالتكنولوجيا وتعمل بالعلم، والسياسيين يستخدموها لصالح الأمن القومى ولصالحهم.

وأضاف الرئيس السيسى خلال مداخلته فى جلسة "الذكاء الاصطناعى" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "حتى القوانين تفرض لخدمة الأمن القومى للمتقدم والمتطور والعظيم.. الضعيف يخلى باله.. والمتأخر يخلى باله.. لأنه لو مخدش باله ممكن يضيع".

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وتساءل: "هل لدينا وقت وموارد لاستيعاب التقدم العلمى والتكنولوجى؟.. من نتحدث عنه أم هناك تضييع لمزيد من الفرص فى التناحر وعدم الاستقرار والامن؟ متابعا: "فى كل مرة نتقدم فيها إلى الامام ممكن يكون فيه عقبات تؤدى إلى فقد الفرصة.. وتضيع علينا نتيجة ده".

وتابع الرئيس السيسى: "أنا بطرح السؤال كمسؤول بيحب بلده وخايف على شعبه.. معندناش وقت نضيعه فى تناحر وتضييع مزيد من الفرص.. لأن العالم يقفز إلى الإمام.. وإذا مكوناش نتحرك علشان نلحق بالركب.. وهيزيد تخلفنا بشكل لا يمكن تعويضه مهما عملنا من جهد".