شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: افتتاح جيل جديد من الجامعات العام الدراسى القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن افتتاح جيل جديد من الجامعات خلال العام الدراسى القادم. Advertisements وقال الرئيس خلال جلسة الذكاء الاسطناعى بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ: "سنفتتح جيلا جديدا من الجامعات خلال العام الدراسى القادم تحتوى على كل العلوم الحديثة".

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