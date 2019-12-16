شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الذكاء الاصطناعى ساعدنا على تصويب منظومة الدعم والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف: "الفساد اللى اقصده مش فساد مالى لكن فساد فى الاداء.. نفس الكلام ينطبق على الاجراءات مثل الجمارك والضرائب.. واللى احنا بنعمله سيتيح لنا قفزة كبيرة فى هذا المجال".
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