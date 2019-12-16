شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الذكاء الاصطناعى ساعدنا على تصويب منظومة الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه عندما نتحدث عن الاعتماد على الذكاء الاصنطاعى فى محاربة الفساد، فإننا نقصد استيلاء البعض على الأموال.

وتابع الرئيس السيسى خلال مداخلته فى جلسة "الذكاء الاصطناعى"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "استطعنا من خلال الاعتماد على المكينة، وبناء قواعد البيانات فى مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، تصويب الدعم المقدم إلى المواطنين.. ببساطة ومن خلال الذكاء الاصطناعى ومن حوالى 9 ملايين بطاقة تموين.. وأتاح لنا الذكاء الاصطناعى، رفع 2 مليون بطاقة بكل بساطة بها مشاكل مثل التكرار".

وأضاف: "الفساد اللى اقصده مش فساد مالى لكن فساد فى الاداء.. نفس الكلام ينطبق على الاجراءات مثل الجمارك والضرائب.. واللى احنا بنعمله سيتيح لنا قفزة كبيرة فى هذا المجال".