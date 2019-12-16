أخبار مصر

الرئيس السيسى: الذكاء الاصطناعى ساعدنا على تصويب منظومة الدعم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الذكاء الاصطناعى ساعدنا على تصويب منظومة الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه عندما نتحدث عن الاعتماد على الذكاء الاصنطاعى فى محاربة الفساد، فإننا نقصد استيلاء البعض على الأموال.

 

وتابع الرئيس السيسى خلال مداخلته فى جلسة "الذكاء الاصطناعى"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "استطعنا من خلال الاعتماد على المكينة، وبناء قواعد البيانات فى مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، تصويب الدعم المقدم إلى المواطنين.. ببساطة ومن خلال الذكاء الاصطناعى ومن حوالى 9 ملايين بطاقة تموين.. وأتاح لنا الذكاء الاصطناعى، رفع 2 مليون بطاقة بكل بساطة بها مشاكل مثل التكرار". 

 

وأضاف: "الفساد اللى اقصده مش فساد مالى لكن فساد فى الاداء.. نفس الكلام ينطبق على الاجراءات مثل الجمارك والضرائب.. واللى احنا بنعمله سيتيح لنا قفزة كبيرة فى هذا المجال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى: الذكاء الاصطناعى ساعدنا على تصويب منظومة الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا