شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سرعات الرياح تهدأ.. ودرجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بداية من اليوم الإثنين تهدأ سرعات الرياح وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بارتفاع 3 درجات بحرارة الجو عن أمس الأحد حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لـ 20 درجة.
وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة تعود الشبورة المائية مرة أخرى فى الظهور خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، ويقل معها مستوى الرؤية الأفقية.
وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية لانخفاض دجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر .
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: سرعات الرياح تهدأ.. ودرجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.