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بالإنفوجراف..تقدم مصر 6 مراكز بمؤشر تيسير أداء الأعمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على مؤشر تيسير الأعمال الصادر عن البنك الدولي  الذى أظهر تقدم مصر 6 مراكز عن ترتيبها السابق في 2018؛ حيث احتلت المرتبة 114 بعد أن كانت 120 في العام الماضي.

 

وأوضح أن هذا التقدم نتيجة لتحسن أدائها في معظم المؤشرات الفرعية الـ12 المكونة للمؤشر والتي من بينها: سهولة بدء الأعمال، وسداد الضرائب، وتسجيل الملكية، وحماية صغار المستثمرين.

 

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