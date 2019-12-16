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شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف..تقدم مصر 6 مراكز بمؤشر تيسير أداء الأعمال والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أن هذا التقدم نتيجة لتحسن أدائها في معظم المؤشرات الفرعية الـ12 المكونة للمؤشر والتي من بينها: سهولة بدء الأعمال، وسداد الضرائب، وتسجيل الملكية، وحماية صغار المستثمرين.
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