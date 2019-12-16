السيسى بمنتدى الشباب: قوانين الذكاء الاصطناعى ستخضع لمصالح الأمن القومى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية فى المعامل وأثناء التجارب، للوصول إلى المنتج النهائى فيما يخص الذكاء الاصطناعى ستكون مختلفة، لأن المنتج النهائى سيخضع لقرار القيادة السياسة للاستفادة به قائلا: "صرفنا المليارات من الأبحاث والجامعة والتعليم والشركات من أجل خدمة مصالح الدول التى تقوم بإنتاج هذه العلوم والتكنولوجيا.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلته فى جلسة "الذكاء الاصطناعى" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن القوانين والرؤي الخاصة بالذكاء الاصطناعى ستكون خاضعة لمصالح الأمن القومي ورؤى القيادة السياسية العليا للدول التى حصلت على المعرفة والتكنولوجيا الجديدة.
وتابع الرئيس السيسى: الدولة المصرية طالبت منذ 5 سنوات فى الأمم المتحدة، بضرورة تنظيم مواقع التواصل الاجتماعى خاصة التى تدعو إلى الإرهاب، سواء كانت لطرح الأفكار المتطرفة، أو تجنيد الشباب البرئ وتحويله إلى قتلة ومخربين، متابعا: "هذا الأمر لم يؤخذ بعين الاعتبار ابدا.. ومازالت هذه الشبكات الالكترونية المتقدمة تستخدم بواسطة العناصر الإرهابية فى العالم من أجل الترويج لهذا الفكر، وتحويل حياة الدول إلى خراب ودمار، متسائلا: "أين القيم والمبادئ والقوانين التى تحكم هذا التقدم العلمى الكبير الذى حدث".
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