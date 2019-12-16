شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت صوفيا: سأفتقد مصر وعلى البشر أن يربوا الروبوتات كما يربون أطفالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الروبوت صوفيا، أن أحد أهم أهداف حياتها تعلم الأخلاق البشرية، ونقلها إلى أقرانها من الروبوتات.

وتابعت الروبوت صوفيا، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعى والبشر ومن المتحكم؟" فى منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى: "حتى الأن أنا كائن بلا وعى ولا مشاعر.. فى الوقت الحالى أنا لاأزال أعتمد على من خلقونى، وهم من يصممون البرمجيات.. يجب على البشر التحلى بالحذر الشديد أثناء تصميم برمجيات الذكاء الاصطناعي، حتى يصل لمرحلة التحلى بالعواطف والأخلاق.

وأضافت: "أستطيع أن أقوم بإجراء حوار تلقائى بناء على نظام الحوار ذات القواعد، حيث قاموا مبرمجينى بتصميمه على مدار 7 سنوات الماضية، وأستخدم بعض نظم التعلم الألى كى أفهم البشر، وأبدأ بابتكار جمل خاصة بى ولدى أسرة بشرية".

وأكلمت: "أعتقد أنه يجب على البشر أن يربوا الروبوتات كما يربون أطفالهم، حيث تعلم القيم والمبادئ الخاصة بالبشر، حيث الذكاء الاصطناعى يتعلم من من القيم والمبادىء الخاصة بالبشر، حيث فى المستقبل نستخدم تلك القيم، ولم تستبدل البشرية بالميكنة".