شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوما سوريانتو، أحد أصغر مطورى التطبيقات فى العالم، وبدأ فى مجال الترميز منذ أن كان عمره 6 أعوام فقط، إن الذكاء الاصطناعى يستخدم الحاسب الآلي حتى يتأكد من تحديد الأشياء فى وقت قصير، مضيفا أنه يقوم ببعض أمور التطوير فى الذكاء الاصطناعى، وكيفية وضع البرامج لهم.

وأضاف خلال جلسة "الذكاء الاصطناعى والبشر ومن المتحكم؟" فى منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسى، أن ذكاء الاصطناعى فى الاجيال القادمة والجيل الحالى يعمل على مساعد العامل البشرى فى المنزل أو الشركات، مضيفا أن الذكاء الاصطناعى يقوم بالعديد من الأشياء منها الترفيه والأعمال المنزلية والشركات.

وأوضح أن الروبوت الآلى سأثق به فى حماية أطفالى فى المستقبل، مضيفا أن من المكن أن أطلب من الروبوت الاعتناء بأولادى وعند وجودى فى المنزل سأهتم بهم.