شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يلتقى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى على هامش منتدى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وذلك على هامش انعقاد فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بالإعراب عن التقدير لاهتمام المدير التنفيذي للبرنامج بالمشاركة في النسخة الحالية من منتدى شباب العالم، مؤكداً تقدير مصر للدور النشط الذي يلعبه برنامج الغذاء العالمي في المجالين الإنساني والتنموي في مصر، وكذلك في المنطقة.



شكرى خلال اللقاء

وأوضح حافظ أن الوزير شكري أبرز للمسئول الأممي الأولوية التي يحظى بها ملف الأمن الغذائي بمختلف جوانبه لدى الدولة المصرية، انطلاقاً من رؤية مصر 2030، مؤكداً على ضرورة دعم صغار المزارعين، وبناء قدراتهم وتوفير البيئة اللازمة لخلق سبل العيش الكريم لرفع مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والطفل، وهى المجالات التى ترى مصر أهمية تركيز أنشطة البرنامج عليها.



شكرى خلال اللقاء

كما أشار شكرى، إلى الدور الإيجابى الذى يلعبه البرنامج فى دعم القدرة المصرية، على مراعاة احتياجات اللاجئين والنازحين.