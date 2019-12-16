سقوط عصابة لاستغلال أطفال الشوارع في أعمال التسول بقصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، القبض على شخصين بالقاهرة، كونا تشكيلاً عصابيًا تخصص في استغلال أطفال الشوارع في أعمال التسول واستجداء المارة.

وردت معلومات للعميد دكتور حمدي النهري، مدير إدارة رعاية الأحداث مفادها قيام كلا، من "ص.م" بائع، "س.م" بائع شقيق الأول باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول، مما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر بالمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 2010م مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والقانون رقم 12 لسنة 1996م المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2001م من قانون الطفل.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبحوزتهما المضبوطات التالي مبلغ مالي 7570 جنيه، 2 هاتف محمول، حال تواجدهما بجوار كوبري قصر النيل دائرة قسم شرطة قصر النيل، وبصحبتهما كل من "أ.ر" وبحوزته مبلغ مالي 150 جنيه، "أ.ع" وبحوزته مبلغ مالي 55 جنيه، "م.س" وبحوزته مبلغ مالي 30 جنيه، بسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم في أعمال التسول نظير التحصل منهما على مبالغ مالية، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات أعمال التسول.

بمواجهة المتهمان بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهم، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واستغلال سالفي الذكر في أعمال التسول وان المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمر اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.