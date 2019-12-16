ضبط سيدة تدير شركة انتاج بدون ترخيص في الجيزة -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، سيدة لقيامها بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص متخذه من الشركة ستاراً لإدارة استوديو تصوير كامل

تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أفادت قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني "بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة" متخذةً من الشركة ستاراً لإدارة استوديو تصوير كامل "بدون تصريح من الجهات المعنية" بالمخالفة للقانون، ومستخدمة برامج على أجهزة الحاسب الآلي منسوخة ومقلدة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية وبدون إذن أو تصريح من الشركات المالكة.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وبتفتيشها في حضور مالكتها عٌثر على "وحدتين أبل محمل عليهما برامج مونتاج وفوتوشوب، وهما يعملان كوحدة مونتاج ويحويان أيضاً على بعض الأعمال الفنية، جهاز لاب توب يحتوي على برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، وفيديوهات مصورة ومواد إعلانية، وحدة معالجة مركزية تحتوي على برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، ولوجوهات لإحدى القنوات، وفيديوهات مصورة داخل الأستوديو الخاص بالشركة، وإحدى الأعمال الفنية، و3 كاميرات تصوير ماركات مختلف، وهارد ديسك محمل عليه مواد إعلانية وفيديوهات مصورة".

وتمثلت مخالفات القناة المشار إليها في "إدارة استوديو تصوير "بدون ترخيص" وعدم الحصول على رخصة مصنفات من الجهات المعنية، واستخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون إذن أو تصريح، واستخدام أجهزة مونتاج "بدون ترخيص" من الجهات المختصة، وإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني "بدون ترخيص".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.