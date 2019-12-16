خلال 24 ساعة.. ضبط 129 قضية مخدرات وتنفيذ 39152 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 24 قطعة سلاح ناري بحوزة 22 متهمًا، 129 قضية مخدرات وتنفيذ 39152 حكم قضائي متنوع، وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، تم ضبط 24 متهما، و17 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.

كما تم ضبط 318 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 2 دراجة نارية، مبلغ بسرقتها، وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 108 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.