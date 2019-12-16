"الداخلية" تنجح في الصلح بين 4 عائلات متنازعة بقنا وأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرتي أمن قنا وأسوان في إتمام الصلح بين 4 عائلات، وإنهاء النزاع القائم بينهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الخصومات الثأرية وإتمام الصلح بين العائلات.

وقالت وزارة الداخلة في بيان لها، إن مديرية أمن قنا نجحت بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة فرشوط في النزاع القائم بينهما، في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

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ومن ناحية أخرى نجحت مديرية أمن أسوان بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في إنهاء النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة إدفو، في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

تم التوفيق والصلح بين الأطراف وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، هذا وقد أشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.