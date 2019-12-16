ضبط عاطل وبحوزته 5 كيلو جرام حشيش في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية، لحيازته 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار.
كان معلومات وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، أفادت بقيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مُقيم بدائرة المركز) بالإتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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