تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن في الساحل لـ12 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بمنطقة الساحل، لجلسة 12 فبراير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق، ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد، ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهمين " مؤمن كامل، محمود كامل، مصطفى كامل"، تهمة قتل المجني عليه "عبد الرحيم محمود"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء "مطواة، كزلك"، وما أن ظفرو به حتى قام المتهم الأول والثاني بتوجيه عدة ضربات له في أنحاء متفرقة من جسده حتى سقط أرضاً، فأطلق المتهم الثالث صوبه عيار ناري من "فرد خرطوش"، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.