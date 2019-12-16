ضبط عاطل اشترك مع آخر في سرقة توك توك بالإكراه في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عاطل اشترك مع آخر بسرقة مركبة "توك توك" كرهاً عن قائدها تحت تهديد السلاح بدشنا.

تلقى مأمور مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا، بلاغًا من "سائق توك توك- مقيم بدائرة المركز" بأنه حال سيره بدائرة المركز، استوقفه شخصين، وطلبا منه توصيلهما إلى إحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء سيرهم بالطريق وسط الزراعات قام أحدهما بتهديده بسلاح ناري كان بحوزته، واستوليا منه على المركبة وهربا.

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بقنا، أن مرتكبي الواقعة "عاطلان -مقيمان بدائرة المركز".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط أحدهما، وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع آخر، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة "فرد محلي وطلقتان من ذات العيار".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.