ضبط 4 عناصر الإجرامية بحوزتهم 3 قطع سلاح و4 كيلو بانجو في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 من العناصر الإجرامية بكفر الشيخ، وبحوزتهم 3 قطع أسلحة نارية، و4 كيلو جرام من مخدر البانجو بقصد الإتجار.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، أفادت بقيام (4 من العناصر الإجرامية، جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة بيلا)، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للأسلحة النارية لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وقيامهم باتخاذ دائرة مركز شرطة بيلا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - 4 كيلو جرام من مخدر البانجو – مبلغ مالي - دراجة نارية بدون لوحات معدنية - 3 هاتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.