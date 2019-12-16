بأسلوب كسر الزجاج.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه في الطريق العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 2 من العناصر الإجرامية بالجيزة، كونا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة السيارات بالطريق العام.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت بقيام (عدد 2 من العناصر الإجرامية، مقيمان بالجيزة) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بالطريق العام بأسلوب كسر الزجاج، والمفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيلياً بارتكابهما 4 وقائع سرقة سيارات بدوائر أقسام شرطة (الأهرام، إمبابة، العمرانية، ثان أكتوبر).

وتم بإرشادهما ضبط السيارات المسروقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.