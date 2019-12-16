مشارك بجلسة الذكاء الاصطناعي: 97% من اقتصاد العالم يدار من خلال الخوارزميات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال مارتن وزوسكي كبير مصممين ألماني في مجال الذكاء الصناعي إننا نستخدم الروبوت في حياتنا كل يوم لتحسين حياة البشر وتحسين كفاءة اتخاذ القرارات بصورة أفضل، وبالتالي فإننا كبشر وروبوتات مكملين لبعضنا البعض.

جاء ذلك خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟" التي عقدت اليوم في إطار أعمال منتدى شباب العالم المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.

وأشار مارتن وزوسكي إلى أن الذكاء الصناعي موجود في هواتفنا ويمنحنا إمكانات لم نكن لنحصل عليها بدون الذكاء الصناعي، والذكاء الصناعي اجتاح كل قطاعات حياتنا منذ نهاية عام 2017 والاقتصادات زادت بـ 16 تريليون دولار مما حسن من الأوضاع الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل في نفس الوقت الذي تختفي فيه وظائف تقليدية.

وأضاف مارتن وزوسكي إننا سنحصل على مكاسب تقدر بـ 58 مليون وظيفة جديدة ولكننا بحاجة إلى مهارات جديدة وقدرة على التفاعل الاجتماعي والتفكير التحليلي والتفاعل النشط.

وأضاف أن أعمال الإدارة والمراقبة والأعمال المملة قائمة على التشغيل التلقائي والأتمتة التي تسمح بالعمل بشكل تلقائي إلي، مشيرا إلى أن هناك الآن أنظمة تشغيل آلية.

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وأشار إلى أننا نحتاج إلى كم هائل من البيانات والحصول عليها بسهولة وهذا الأمر يتيحه الذكاء الاصطناعي.

وأضاف مارتن وزوسكي أن التكنولوجيا هي مستقبلنا والفنون والفلسفة والأخلاقيات ستكون من الخصائص الحاكمة لهذه التكنولوجيا.

وقال إن هناك عددا كبيرا ومتزايدا من المتصلين بالإنترنت ومنهم عدد كبير من الدول النامية وبالتالي لابد من حوكمة وإدارة قطاع المعلومات والاتصالات بصورة حكيمة.

وأشار مارتن وزوسكي إلى أنه كلما نحج الذكاء الاصطناعي في أي مجال كلما زادت ثقتنا فيه وسيؤدي ذلك إلى مزيد من التطوير في هذا الشأن، وهو ما يتطلب المزيد من الفهم لمتطلبات البشر المستقبلية.

وأضاف مارتن وزوسكي إن الأسواق المالية تثق في الخوارزميات و97% من اقتصاد العالم يدار من خلال الخوارزميات مما يعكس الثقة المتزايدة في الذكاء الاصطناعي.​