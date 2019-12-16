عودة درجات الحرارة لطبيعتها.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الاثنين يشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف شاهين لمصراوي اليوم، إن درحات الحرارة ارتفعت من 3 - 4 درجات على أغلب الانحاء لتعود لمعتدلتها الطبيعية بعد فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية منذ بداية الأسبوع.

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وتابع: درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ20 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة، وشمال وجنوب الصعيد 21، لافتًا إلى ان درجات الحرارة الصغرى مازالت منخفضة ويصل الفراق بينها وبين الكبرى من 10 - 11 درجة.

وأكد أنه بداية من اليوم، نشهد حالة من الهدوء في سرعات الرياح خلال ساعات النهار، في ظل تكون الشبورة الصباحية على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة وشمال سيناء، تكون كثيفة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لكنها تتلاشي في حدود الساعة التاسعة صباحا.

وأوضح أن فرص سقوط الأمطار تنحصر على بعض المناطق من السواحل الغربية، لكنها تنعدم على القاهرة والوجه البحري.