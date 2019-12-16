وزيرة البيئة: دور الشباب أساسي في مواجهة آثار التغيرات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الشباب يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية لأوطانهم، مشيرة إلى أن الدولة المصرية انتهجت منذ فترة خطة شاملة لمواجهة أثر التغيرات المناخية وحماية الإنسانية مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في بنبان وجبل الزيت وكذلك نموذج إعادة تأهيل البحيرات والذي يربط بين التصدي لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتوفير الموارد المائية.

وأضافت فؤاد، خلال مشاركتها في جلسة أثر التغيرات المناخية على الإنسانية بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، أن مصر أطلقت العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية ومنها مبادرة لإعادة تدوير النفايات الزراعية والصابون والاستفادة من زيوت الطهي واستخدامها في الوقود وإنشاء مصانع خاصة لها بالإضافة إلى حملات لنظافة النيل، مشددة على ضرورة القيام بأي عمل لحماية الإنسانية وكوكب الأرض من التغيرات المناخية وأن نعيش بشكل صديق للبيئة.

وطالبت وزيرة البيئة، الشباب بالاندماج في العمل البيئي بصورة أكبر، قائلة: "ياشباب العالم وياشباب مصر شاركوا في جهود وقف أضرار تغيرات المناخ وحماية الإنسانية من الضياع".

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وأوضحت الوزيرة أن هذه الجلسة تهدف إلى توجيه رسالة لشباب العالم، وإرشادهم لمعرفة تأثير تغير المناخ على التنمية، مؤكدة أن الفيلم الذي تم عرضه خلال الجلسة يحكي قصة تغير المناخ، وما قام به الإنسان فيه وتسببه في ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

واستمعت الوزيرة، إلى تجارب مبتكرة للشباب وبعض الابتكارات التي تؤثر في تغير المناخ قادرة على خفض الانبعاثات، كما أطلقت الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول حملة للوعي البيئي في مصر "اتحضر للأخضر"، وهي رسالة للعالم والشباب لتوعيتهم بأضرار التغيرات المناخية.

وشددت فؤاد، على أهمية دور العلم والسياسة في قضية تغير المناخ ودور القطاع الخاص مؤكدة أنه بالرغم من إن مصر شأنها شأن الدول الأفريقية لم تتسبب في انبعاثات تغير المناخ لكن هي من أكثر الدول التي ستتأثر ولم تتخلى يومًا عن مسئوليتها، مشيرة إلى أنه لا غنى عن المبادرات وتغيير سلوكيات الشباب والأجيال المقبلة لوقف أي ارتفاع درجة حرارة الأرض والحفاظ على الحياة على كوكب الأرض.