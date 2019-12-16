السيسي: افتتاح جيل جديد من الجامعات به أحدث العلوم في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار ومحمد خميس:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بحاجة إلى إدخال العلوم الحديثة في مختلف جامعاتها: "محتاجين ندخل كل العلوم الحديثة زي الذكاء الاصطناعي في الجامعات الموجودة في مصر".

وأضاف السيسي، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019: "بوعد المصريين والدول الأفريقية التي ترغب في التواجد معنا، سنفتتح جيل جديد من الجامعات خلال العام الدراسي القادم فيها كل العلوم التي تتحدثون عنها، كل العلوم".

وتابع الرئيس السيسي: "أطُمئن نفسي والمصريين وشعوبنا المحيطة بينا وبنرحب بيهم، مش بس هنفتتح هذا الجيل من الجامعات اللي فيه أحدث العلوم اللي موجودة في الدنيا، كمان حريصين على التوأمة مع أفضل الجامعات الموجودة في العالم".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019.

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ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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