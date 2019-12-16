فائدة 10% وسداد 20% مقدما .. 11 معلومات عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن البنك المركزي عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة والتي تصل قيمتها لـ50 مليار جنيها على أن يتم توجيه هذه الأموال لدعم شريحة متوسطي الدخل لتوفير وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقاري.

المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري أكد أن مبادرات التمويل العقاري سيستفيد منها 85% من العملاء الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، وهم الشرحة الاكبر في السوق بواقع 45% لمحدودي الدخل و40% للإسكان المتوسط، ويتبقى 15% من نصيب الإسكان الفاخر.

وأضاف أن مبادرة التمويل العقاري هي نقطة اللقاء بين المطورين والمستهلكين، لافتًا إلى أن المبادرة تحرك السوق العقارية، حيث كان المطور يستهدف شريحة معية قبل المبادرة، لكن الآن من لدية مخزون يمكن تسويقة على شريحة أكبر.

وينشر الخليج 365 أبرز المعلومات والشروط عن المبادرة الجديدة للتمويل الشقق بنظام التمويل العقاري على 20 سنة.

- ألا تزيد سعر الوحدة عن 2 مليون و250 الف جنيه.

- يتم سداد ثمن الشقة على 20 سنة كحد أقصى.

- ألا تتجاوز مساحة الوحدة 150 مترًا كاملة التشطيب ومسجلة بالشهر العقاري.

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- لا يزيد الحد الأقصى لدخل الأسرة عن 50 ألف جنيه والأعزب 40 ألف جنيه.

- تصل فائدة قرض التمويل العقاري 10% متناقصة.

- ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية على 150 مترًا.

- تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن لضمان أن يسكن بها العميل.

- أن يكون المتقدم لقرض التمويل العقاري لم يستفد من أي مبادرة تم طرحها للتمويل العقاري.

- ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة في الإسكان المتوسط.

- حدد المركزي دخل المستفيدين من مبادرة تمويل إسكان متوسطي الدخل، فوق 4200 جنيه شهريا للفرد، و5700 جنيه للأسرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه للأسرة شهريا، و40 ألفًا للفرد.

- سداد 20% حدا أدنى من ثمن الوحدة يدفع مقدما للبنك حتى يكون ضمانا لجدية العميل.