السيسي: "العلماء بيعملوا اختراعات والسياسيين بيستخدموها لصالحهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لابد من تسخير العلم والتقدم التكنولوجي لخدمة مصالح الأمن القومي للدول والمجتمعات.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019: "العلماء عقول باهرة بتعمل اختراعات بس السياسيين يستخدموها لصالح الأمن القومي ولصالحهم حتى القوانين تُفرض لخدمة الأمن القومي المتقدم والعظيم أما الضعيف والمتأخر يخلي باله لأنه لو مخدش باله ممكن يضيع، الموضوع يتحول من شئ لشئ آخر".

وتابع الرئيس السيسي: "لابد وأن نكون مستعدين للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه، المنتج النهائي سيخضع دائمًا لتقييم القيادة السياسية، أمال صرفت الملايين دي ليه، القوانين والقيم والمبادئ هتبقى دائمًا خاضعة لمصالح الأمن القومي والقيادة السياسية العليا".

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وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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