وزير الإسكان: بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمدينة حدائق أكتوبر 12 يناير المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم 12 يناير المقبل وحتى يوم 12 مارس القادم فى تسليم قطع أراضي الإسكان المميز، بمنطقة 97 فداناً، مسلسل رقم 2، والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التى تم إجراؤها بتاريخ 21 نوفمبر 2016 .

وقال المهندس أشرف فتحي رئيس الجهاز، في بيان الوزارة اليوم، إنه سيتم تسليم القطع من 1 : 15، يوم 12 يناير والقطع من 16 : 30، يوم 13 يناير، القطع من 31 : 45، يوم 14 يناير، والقطع من 46 : 60، يوم 15 يناير، وتم تخصيص يوم 16 يناير، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة، وسيتم تسليم باقى القطع فى الأيام التالية لتلك التواريخ.