هبوط اضطراري لطائرة فرنسية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب أصيب بجلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كت- طه عبيد:
أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، هبوط طائرة فرنسية اضطراريا بالمطار، أثناء رحلتها من جزيرة ساندوني إلى فرنسا، بسبب إصابة راكب فرنسي الجنسية بوعكة صحية شديدة وتم نقله للمستشفي لإنقاذ حياته.
قالت مصادر ملاحية بالمطار، تلقي برج المراقبة إشارة من قائد الرحلة رقم Bf 701 المتجهة إلى فرنسا من جزيرة ساندوني، يطلب السماح له بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة ، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي بسبب إصابة راكب فرنسي 75 عاما بوعكة صحية.
وبحسب بيان، جرى السماح له بالهبوط في موقع 42 بمهبط المطار، ووقع فريق طبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي الكشف عليه، تبين أنه يعاني من جلطة، وتم نقله تحت إشراف محمود غنيم رئيس إسعاف المطار إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار.
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