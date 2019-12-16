مياه القاهرة: قطع الخدمة عن 7 مناطق لمدة 8 ساعات غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (دار السعادي بالزيتون - ميدان ألماظة ومتفرعاته - شارع الحجاز ومتفرعاته - خلف نادي النصر - ميدان صلاح الدين ومتفرعاته - بعض الشوارع المتفرعة من شارع أبوبكر الصديق - منطقة هليوبوليس).
وأضافت الشركة، في بيان، اليوم الاثنين، أن قطع الخدمة سيستمر 8 ساعات بدءًا من الساعة الـ10 صباح غدِ الثلاثاء 17 ديسمبر وحتى الساعة الـ6 من مساء نفي اليوم.
وأكدت الشركة، أن قطع الخدمة نظرًا لأعمال اللحام بين الخط الجديدة 600 مم والخط القديم 800 مم القادم من محطة مياه الأميرية وذلك لإلغاء الخطوط القديمة والمتهالكة المتعارضة مع أعمال الكباري وتطوير الطرق بنطاق شارع أبوبكر الصديق بمصر الجديدة.
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