مصر | السيطرة على حريق شقة سكنية في الموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شقة سكنية في الموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في إخماد حريق شب داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم الموسكي، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات نجده القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في الموسكي، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.