أخبار مصر | وزيرة الصحة تعلن مفاجأة للعاملين بمستشفى إسنا "صور"

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، وبدأت بقسم الطوارئ والاستقبال وراجعت دفاتر تسجيل المرضي، والملفات الطبية لهم، واطمأنت على تلقيهم الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما تفقدت قسم الرعايات المركزة.

ولفت إلى أن الوزيرة، اطلعت على ملفات المرضي، مشددة على رضاء متلقي الخدمة عن الخدمة الطبية المقدمة، قائلة للفريق الطبي" إحنا دخلنا منظومة جديدة بفكر جديد"، مؤكدة على ضرورة أن يشعر المواطن باختلاف فى أداء وطريقة الخدمة الطبية المقدمة، بما تليق به.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان، أكدت خلال حديثها مع الفريق الطبي بالمستشفى، أنهم سيحصلون على مرتبات مجزية، وفرص تدريبية على أعلى مستوى داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

كما استوقف وزيرة الصحة والسكان خلال زيارتها للمستشفى، أحد أعضاء مجلس النواب عن دائرة إسنا، واثنى على مجهودات الدولة في تطوير المنظومة الصحية، وأشاد بالخدمات الطبية المقدمة بالمستشفي، وحمل وزيرة الصحة رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يبذله من مجهودات فى النهوض بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن بمحافظات الجمهورية بشكل عام، ومحافظات الصعيد بشكل خاص.

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وتابع المتحدث أن المستشفى يخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤه وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، ويتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، ويشمل 155 سرير إقامة، ويحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، لافتا إلى أن المستشفى تشمل كافة التخصصات الطبية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كانت قد وجهت خلال زيارتها الأخيرة للاقصر بتشغيل العيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، بمستشفى إسنا، يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، كتشغيل تجريبي، مشددة على رئيس مرفق إسعاف الأقصر بتحويل الحالات المرضية إلى المستشفى.

كما أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.