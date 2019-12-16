أخبار مصر | "مصر للطيران": زيادة الرحلات إلى العديد من النقاط الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران": زيادة الرحلات إلى العديد من النقاط الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأنه في إطار الجهود التي تبذلها مصر للطيران الناقل الوطني وعضو تحالف ستار العالمي لتطوير شبكة خطوطها الدولية وتقديم خدمة أفضل لعملائها بإضافة المزيد من الترددات إلى النقاط الهامة بشبكتها التي تمتد إلى أكثر من 70 نقطة حول العالم تقرر زيادة رحلات العديد من النقاط بقارة أوروبا وأسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط خلال موسم صيف 2020.

أوضح: "حيث من المقرر أن تزيد رحلات الشركة إلى واشنطن من 3 إلى 4 رحلات إسبوعيا وتورونتو من 6 إلى 7 رحلات أسبوعيا".



وتابع "الخولي": "أما قارة أوروبا تقرر زيادة الرحلات إلى إسطنبول من 14 رحلة أسبوعيا إلى 21 رحلة أسبوعيا وفيينا من 6 إلى 7 رحلات أسبوعيا وبرلين من 5 إلى 6 رحلات وموسكو من 3 إلى 4 رحلات أسبوعيًا".



وفي قارة أفريقيا تقرر زيادة الرحلات إلى الخرطوم من 17 إلى 20 رحلة أسبوعيا وإلى جوبا من رحلتين إلى 3 رحلات ولاجوس من 5 رحلات إلى 11 رحلة أسبوعيا.



وأضاف: "وفي الشرق الأوسط تقرر زيادة رحلات الكويت من 28 إلى 42 رحلة أسبوعيا ودبي من 25 إلى 28 رحلة، وفي قارة أسيا من المقرر أن تزيد رحلات مومباي من 4 إلى 5 رحلات أسبوعيا وطوكيو من رحلتين إلى 3 رحلات أسبوعيا".