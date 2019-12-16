أخبار مصر | "مصر للطيران": زيادة الرحلات إلى العديد من النقاط الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران": زيادة الرحلات إلى العديد من النقاط الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضح: "حيث من المقرر أن تزيد رحلات الشركة إلى واشنطن من 3 إلى 4 رحلات إسبوعيا وتورونتو من 6 إلى 7 رحلات أسبوعيا".
وتابع "الخولي": "أما قارة أوروبا تقرر زيادة الرحلات إلى إسطنبول من 14 رحلة أسبوعيا إلى 21 رحلة أسبوعيا وفيينا من 6 إلى 7 رحلات أسبوعيا وبرلين من 5 إلى 6 رحلات وموسكو من 3 إلى 4 رحلات أسبوعيًا".
وفي قارة أفريقيا تقرر زيادة الرحلات إلى الخرطوم من 17 إلى 20 رحلة أسبوعيا وإلى جوبا من رحلتين إلى 3 رحلات ولاجوس من 5 رحلات إلى 11 رحلة أسبوعيا.
وأضاف: "وفي الشرق الأوسط تقرر زيادة رحلات الكويت من 28 إلى 42 رحلة أسبوعيا ودبي من 25 إلى 28 رحلة، وفي قارة أسيا من المقرر أن تزيد رحلات مومباي من 4 إلى 5 رحلات أسبوعيا وطوكيو من رحلتين إلى 3 رحلات أسبوعيا".