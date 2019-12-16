أخبار مصر | بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيضرب المواطنين.. مفاجأة في واقعة التنمر على عامل نظافة بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت واقعة اعتداء شباب على عامل نظافة بمحافظة الغربية، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع المحاسب عادل داود رئيس حي أول طنطا بمحافظة الغربية إلى كشف الحقيقة.

وكشف رئيس الحي في تصريحات صحفية، أن ما تم تداوله من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التعدي على عامل نظافة بشارع علي مبارك التابع للحي، غير صحيحة، والشخص الظاهر في الفيديو لا يرتدي زي ملابس نظافة إنما هي ملابس شبيهة لها.

وفجر رئيس الحي مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن هذا الشخص مختل عقليًا، وتم فصله من عمله وهو دائم التعدي بالسب والقذف على المواطنين والمارة في شوارع طنطا، ويقوم بأفعال غير لائقة لا تلقى قبول المواطنين بمنطقة ميدان الساعة وشارع أحمد ماهر بنطاق الحي.