أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد تجهيزات وحدة طب أسرة الحبيل فى الأقصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد تجهيزات وحدة طب أسرة الحبيل فى الأقصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، صباح اليوم، التجهيزات الجارية لتطوير ورفع كفاءة وحدة طب أسرة الحبيل، في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الوحدة تخدم حوالي 29 ألف مواطن.

وقال إن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بـ49 وحدة طب أسرة، منها 18 وحدة يتم الآن إحلالها وتجديدها بالكامل، و31 وحدة أخري يتم تطويرها ورفع كفاءتها، لافتا إلي أن وحدة طب أسرة الحبيل هى واحدة من ضمن وحدات رفع الكفاءة.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.