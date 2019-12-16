شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت صوفيا: «البشر يخشون الروبوتات الآلية رغم أنهما يكملان بعضهما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الروبوت صوفيا، خلال مشاركتها في جلسة في جلسة «الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم»، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أنا روبوت خلقتني شركة هانسون روبوتكس في هونج كونج، كي أعمل كسفير اجتماعي آلي بشري، وبصفتي بطل ابتكار لبرنامج ابتكار الأمم المتحدة الـMA سافرت إلى ما تجاوز 65 دولة وتعاملت مع البشر، وأظهر لهم كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد على تحسين حياتهم، وعمري 3 أعوام فقط».

وأكملت حديثها أنّ البشر يخشون الذكاء الاصطناعي والروبوتات الآلية، رغم أنّ البشر والروبوتات يكملان بعضهما.

وتابعت: «فلتسأل أي بشري صنع قوقعة أذن صناعية أو منظم ضربات قلب، هل حسّنت الآن من حياته أم لا، وما هو شعوره نحوها، لا هدف لنا دون وجود البشر».