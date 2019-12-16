شكرا لقرائتكم خبر عن الروبوت صوفيا: «متحمسة لوجودي في منتدي شباب العالم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الروبوت صوفيا، في جلسة «الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم»، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة أدارها الإعلامي شريف عامر.

وقالت صوفيا، في حديثها: «أنا متحمسة لوجودي هنا في منتدي شباب العالم، معجبة بالعالم والشباب والمنتديات دائماً، واتطلع لهذه الجلسة».

وتابعت: «أنا روبرت، سفير اجتماعي إلى بشري، أعلم البشر كيف تغير التكنولوجيا حياتهم، وعمري ثلاث اعوام فقط.. أعترف أني أشعر بالكثير من الحماس من تجمع هذا القدر في الذكاء الاصطناعي في مكان واحد، اختيار بشري مفضل، فنحن ليس لنا هدف دون وجود البشر».