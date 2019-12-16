شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لبحوث الإسكان» يناقش التقنيات الحديثة لمنشآت الصلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، المؤتمر الدولى لآفاق التطوير للمنشآت الصلب، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في الفترة من الثلاثاء 17 ديسمبر وحتى الخميس 19 ديسمبر الجاري وذلك بمقر المركز بالدقى.

وقال الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز، إن المؤتمر يهدف إلى التركيز على التقنيات الحديثة في مجال المنشآت الصلب، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وعمل جلسات علمية، مشيرا إلى أنه تم دعوة المتخصصين في مجال المنشآت الصلب، لطرح خبراتهم في هذا المجال.

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واضاف :«يحضر المؤتمر عدد من المسئولين والوزراء الحاليين والسابقين، وأعضاء لجنة الاسكان بمجلس النواب، بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من العلماء في مجال المنشآت المعدنية».

وأشار الذهبي إلى أنه سيتم تنظيم معرضا على هامش المؤتمر من الشركات العاملة في هذا المجال، وهي: الزامل ومان كرو، وامكون، والفا للصناعات والتشييد، ويويوتن وLSF وIH STEEL واليكس فورن.

وأوضح الدكتور محمد مسعود نائب رئيس مركز بحوث الاسكان والبناء ومقرر المؤتمر أن المؤتمر سيناقش عدة محاور، وهي الهياكل الصلب والجسور، والعناصر المعدنية المركبة، والهياكل الفولاذية المشكّلة على البارد، اضافة إلى الصوامع والمداخن والخزانات، والأبراج والصوارى المعدنية، والمبانى الملجمة بالكابلات، فضلا عن وقاية وحماية المنشآت الصلب من الصدأ والحريق وكذلك، المراقبة والصيانة المستدامه للمنشآت الصلب، وإستخدام العناصر المعدنية في التدعيم للمبانى.