شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد جلسة «الذكاء الاصطناعي والبشر من المتحكم» (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة «الذكاء الاصطناعي والبشر من المتحكم»، والتي تتحدث فيها الروبرت صوفيا، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

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